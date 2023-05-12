Глава МИД Германии против разрыва экономических связей ЕС с Китаем

Европейский союз (ЕС) не желает полного разрыва экономических связей с Китаем, однако при этом необходимо "минимизировать риски, которые существуют в настоящее время из-за зависимости от КНР в отношении поставок критически важного сырья". Об этом заявила в пятницу журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии на неформальное заседание глав МИД европейских государств, проходящее в Стокгольме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр подчеркнула, что речь не идет о разрыве экономических отношений с Китаем. "Мы, европейцы, не хотим разделения", - сказала она. Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, очевидно, что Китай наращивает системное соперничество, которое идет вразрез с международными правилами игры.

В то же время глава МИД ФРГ выступила за снижение экономической зависимости от Пекина. Теперь, как утверждала Бербок, нужно учиться на ошибках прошлого, имея в виду существовавшую энергетическую зависимость от РФ. В частности, министр высказалась за минимизацию рисков безопасности, которые существуют в настоящее время, например, из-за зависимости от Китая в сфере поставок критически важного сырья.

С ее точки зрения, страны ЕС должны развивать тесное сотрудничество друг с другом. "Мы не самые большие страны в этом мире, но Европейский союз в целом, особенно единый европейский рынок, безусловно, обладает силой и мощью, которые мы не должны недооценивать и [должны] <...> уверенно использовать", - констатировала Бербок. "Наша сила - это наше взаимодействие", - заключила она.