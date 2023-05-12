Президент Словакии назвала имена членов нового кабмина

Президент Словакии Зузана Чапутова проинформировала в пятницу о составе нового правительства республики, которое она назначит 15 мая. Об этом сообщило Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Правительство возглавит 46-летний экономист Людовит Одор, покидающий 14 мая пост заместителя председателя Национального банка Словакии. Министром иностранных дел и по делам Европы станет карьерный дипломат Мирослав Влаховский. Оборонным ведомством предстоит руководить Мартину Скленару. Министром экономики станет руководитель национальной системы электропередачи Петер Довгун, а портфель министра сельского хозяйства и регионального развития получит действующий глава управления ветеринарного и продовольственного контроля Йозеф Биреш.

Кабмин формируется президентом без участия политических партий и призван стабилизировать ситуацию на политической сцене перед намеченными в стране на 30 сентября досрочными парламентскими выборами. 7 мая исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер на фоне усиливающегося правительственного кризиса объявил об отставке. Вместе с ним, согласно действующему законодательству, уходит в отставку весь его кабмин.