Боррель пригрозил Китаю

Отношения Евросоюза с Китаем не будут развиваться в нормальном русле, если КНР не убедит РФ прекратить конфликт в Украине.

Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме.

"Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины", - сказал Боррель. Он также подчеркнул, что "торговые отношения ЕС и КНР не сбалансированы". "Их нужно сбалансировать, провести большую работу, чтобы их обезопасить и снизить зависимость ЕС от Китая", - добавил Боррель.

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что у Евросоюза есть "две проблемы стратегической безопасности с Китаем: Тайвань и конфликт в Украине".