Белый дом о переговорах по предотвращению дефолта в США

Переговоры между администрацией и Конгрессом США по недопущению дефолта идут продуктивно.

Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники аппаратов [Белого дома и Конгресса] продолжат проводить встречи. Они встречаются сегодня и на выходных. Так что это будет продолжаться. Эти встречи были в последние несколько дней продуктивными", - сказала официальный представитель американского лидера.

Она также повторила, что новая встреча президента США Джо Байдена с руководством Конгресса по ситуации вокруг госдолга состоится в начале следующей недели. "Когда у нас будет дата, мы ее назовем всем вам", - отметила Жан-Пьер.

Угроза дефолта

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего правительство было вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам для продолжения своих финансовых операций. Речь идет об отказе от категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок.

Американская администрация в последние месяцы требует от Конгресса поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать бюджет и снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий. Кроме того, Байден отказывается вести с республиканцами консультации о повышении потолка госдолга.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в стране, что вызовет и потрясения в мировой экономике. Так, по оценкам властей, если дефолт будет продолжительным, то, помимо падения ВВП США на 6,1% и потери 8,3 млн рабочих мест, безработица вырастет на 5%, а фондовые рынки рухнут примерно на 45%. При таком сценарии крайне неблагоприятные последствия для экономики могут сохраняться до начала 2024 года и дольше.

С целью не допустить этого была достигнута договоренность, согласно которой встречи специалистов из аппаратов Белого дома и руководства Конгресса будут проводиться на регулярной основе. Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе также решили вести переговоры по этому вопросу.

Потолок, который впервые был введен в действие Конгрессом в 1917 году, не позволяет Минфину выпускать новые государственные облигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Превышение лимита означает, что под угрозой оказываются возможности федерального правительства осуществлять многие обычные бюджетные выплаты, в том числе покрывать различные социальные расходы. Более того, могут быть серьезно подорваны возможности государства выплачивать долги и проценты по уже взятым обязательствам.