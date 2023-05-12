Имран Хан покинул здание суда в Исламабаде

Бывший премьер-министр Пакистана, председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан покинул здание Высокого суда Исламабада.

Об этом сообщила в пятницу газета Dawn, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, Хан "уехал на автомобиле заместителя генерального инспектора [полиции] Исламабада в сопровождении сотрудников служб безопасности".

Ранее на странице ДЗС в Twitter было размещено видеообращение Хана к своим сторонникам. Экс-премьер заявил, что его насильно в течение трех часов удерживают в здании Высокого суда Исламабада, несмотря на вынесенное ранее решение о его освобождении под залог, а также призвал своих единомышленников "быть готовыми к мирному протесту".

В четверг Верховный суд Пакистана признал арест Хана незаконным и постановил освободить его из-под стражи. Вместе с тем бывший премьер не получил разрешения вернуться домой. Ему было предписано направиться в расположенную недалеко от суда гостиницу и переночевать там, чтобы в пятницу вновь предстать перед судом. В пятницу Высокий суд Исламабада отпустил его под залог на две недели и запретил арестовывать его до 17 мая по любому новому делу.