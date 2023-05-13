США и ЕС усилят сотрудничество по мерам экономической безопасности

Соединенные Штаты и Евросоюз (ЕС) намерены укрепить сотрудничество в области мер экономической безопасности для противодействия экономическому влиянию КНР.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант заявления Совета по торговле и технологиям США и ЕС, четвертое заседание которого пройдет 30-31 мая в Лулео, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе подчеркивается обеспокоенность Вашингтона и Брюсселя по поводу якобы использования Китаем экономического принуждения для "влияния на иностранное правительство с целью заставить его принять или не принять решение или действие, требуемое для достижения стратегической политической цели [КНР]".

Проект заявления также включает двустороннее обязательство координировать усилия, связанные с экспортным контролем и проверкой инвестиций, особенно в отношении полупроводников и "других технологий, представляющих риск для национальной безопасности".

США и ЕС намерены напомнить в документе о необходимости "последовательного соблюдения" санкций и налаживания работы с третьими странами для прекращения поставок санкционных товаров в Россию и Белоруссию, отмечает агентство.