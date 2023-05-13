https://news.day.az/world/1563920.html Автомобиль протаранил супермаркет в Японии, есть пострадавшие
Автомобиль протаранил супермаркет в Японии, есть пострадавшие
Автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, в результате пострадали не менее пяти человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает телеканал NHK.
По данным канала, инцидент произошел около 09.30 по местному времени (04.30 GMT+4). Легковой автомобиль сбил стеллажи, которые стояли перед входом в здание, и врезался в сам супермаркет, управляемый местным сельскохозяйственным кооперативом.
В результате ДТП травмы получили не менее пяти человек, у женщины, которая находилась в здании, серьезные переломы. Она и водитель автомобиля попали в больницу.
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