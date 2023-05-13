Власти Армении более 2 лет обманывали родителей о местонахождении тела их сына

Через 2,5 года после войны мать солдата-срочника Ваагна Хачатряна Алина нашла тело погибшего сына в морге Мецамора.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Хачатрян погиб 10 октября 2020 года в Гадруте.

Два дня назад родители узнали, что тело находится в морге Мецамора и полностью узнаваемо.

Фактически тело Ваагна Хачатряна оставалось в холодильнике 2,5 года, и родителям об этом ничего не сообщалось. И если бы родители не поинтересовались судьбой своего сына, оно так бы там и оставалось.

"Я почти два года мечтала найти тело сына. Теперь выясняется, что оно с 21 ноября 2020 года находится в Армении. Я не собираюсь прощать этого. Это преступление, потому что если бы в 2020 году все было сделано нормально, то даже ДНК не понадобилось, я бы узнала своего ребенка. Когда мы без конца заходили к Николу, он каждый раз спрашивал, сдавали ли мы анализы. Они все время обманывали нас, чтобы выиграть время. Я верю, что в то время было много тел, просто решили отдавать их родителям понемногу", - заявила мать погибшего солдата.