Массовые протесты во Франции

В Дюнкерке начались столкновения с полицией и первые задержания митингующих, которые пытаются прорваться через сеть оцеплений и КПП к зданию местной городской администрации.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По приезду в город президент Франции объяснил необходимость проведения пенсионной реформы так: "Если мы всего этого не сделаем, мы не сможем провести реиндустриализацию".