https://news.day.az/world/1563965.html Массовые протесты во Франции - ВИДЕО
Массовые протесты во Франции - ВИДЕО
В Дюнкерке начались столкновения с полицией и первые задержания митингующих, которые пытаются прорваться через сеть оцеплений и КПП к зданию местной городской администрации.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По приезду в город президент Франции объяснил необходимость проведения пенсионной реформы так: "Если мы всего этого не сделаем, мы не сможем провести реиндустриализацию".
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