https://news.day.az/world/1563967.html Тысячи мексиканцев проигнорировали жесткое предупреждение США - ВИДЕО
Тысячи мексиканцев проигнорировали жесткое предупреждение США - ВИДЕО
Тысяч мигрантов, ожидающих несколько дней у американо-мексиканской границы отмены "раздела 42", оставшись без еды и воды, проигнорировали жесткое предупреждение нового "раздела 8 ", по которому им может грозить депортация и тюремный срок.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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