Тысячи мексиканцев проигнорировали жесткое предупреждение США

Тысяч мигрантов, ожидающих несколько дней у американо-мексиканской границы отмены "раздела 42", оставшись без еды и воды, проигнорировали жесткое предупреждение нового "раздела 8 ", по которому им может грозить депортация и тюремный срок.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.