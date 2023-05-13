Белый дом назвал продуктивными переговоры по предотвращению дефолта в США

Переговоры между администрацией и Конгрессом США по недопущению дефолта идут продуктивно. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники аппаратов [Белого дома и Конгресса] продолжат проводить встречи. Они встречаются сегодня и на выходных. Так что это будет продолжаться. Эти встречи были в последние несколько дней продуктивными", - сказала официальный представитель американского лидера.

Она также повторила, что новая встреча президента США Джо Байдена с руководством Конгресса по ситуации вокруг госдолга состоится в начале следующей недели. "Когда у нас будет дата, мы ее назовем всем вам", - отметила Жан-Пьер.