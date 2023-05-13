ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией

От анемии страдают около 30 процентов женщин, 37 процентов беременных женщин и 40 процентов детей в возрасте от полугода до пяти лет. Большинство случаев анемии приходится на страны со средним и низким уровнем дохода.

Как сообщает Day.Az, такие данные приводят во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты ВОЗ отмечают, что мер по борьбе с анемией, которые страны принимают на сегодняшний день, недостаточно, и призывают к более активным действиям.

На международном форуме, посвященном здоровью матерей и младенцев, который прошел на этой неделе в южноафриканском Кейптауне, ВОЗ дала старт своей первой комплексной программе по сокращению уровня заболеваемости анемией.

Анемия, также известная как малокровие, - синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в крови и характеризируется нарушением транспортировки кислорода и развитием гипоксии, то есть пониженного содержания кислорода в организме.

Типичные симптомы анемии - слабость, быстрая утомляемость, общее недомогание. Люди с более выраженной анемией могут жаловаться на одышку даже при незначительной или умеренной нагрузке, сердцебиение, головную боль, шум в ушах, нарушения сна, аппетита, полового влечения. В острой форме, или при наличии сопутствующей патологии, анемия может сопровождаться развитием сердечной недостаточности.

Одной из самых распространенных причин развития анемии является дефицит железа, однако анемия также может возникать вследствие больших кровопотерь, наследственных нарушений, болезней почек или печени, инфекционных и онкологических заболеваний.

"Большая часть работы по борьбе с анемией была сосредоточена на профилактике и лечении дефицита железа", - говорит Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов. "Однако анемия - это сложное состояние со множеством причин, в том числе дефицитом других питательных веществ, инфекциями, воспалением, гинекологическими и акушерскими заболеваниями, а также наследственными нарушениями", - добавляет она.

В ВОЗ подчеркивают роль таких факторов, как здоровое питание, точная и своевременная диагностика анемии, прием витаминов и микроэлементов и повышение осведомленности населения об этой проблеме.

В рамках новой программы ВОЗ предлагается принимать комплексные меры по устранению причин анемии и факторов риска. Здравоохранение остается основным сектором для реализации многих рекомендуемых мер, однако эксперты ВОЗ также напоминают о роли правительства, гражданского общества, академических кругов, международных организаций и средств массовой информации.