Власти Пакистана опровергли сообщения о вводе чрезвычайного положения

Министр информации Пакистана Марьям Наваз опровергла появившиеся в средствах массовой информации сообщения о вводе в стране режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает PTV News в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сообщения в СМИ о введении чрезвычайного положения в стране безосновательны. На заседании кабинета министров не было принято решение о введении чрезвычайного положения", - заявила министр и призвала СМИ проверять информацию перед публикацией.