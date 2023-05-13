https://news.day.az/world/1563987.html Власти Пакистана опровергли сообщения о вводе чрезвычайного положения
Власти Пакистана опровергли сообщения о вводе чрезвычайного положения
Министр информации Пакистана Марьям Наваз опровергла появившиеся в средствах массовой информации сообщения о вводе в стране режима чрезвычайного положения.
Об этом сообщает PTV News в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сообщения в СМИ о введении чрезвычайного положения в стране безосновательны. На заседании кабинета министров не было принято решение о введении чрезвычайного положения", - заявила министр и призвала СМИ проверять информацию перед публикацией.
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