ООН призвал "Талибан" воздержаться от исполнения казней

Правозащитники ООН выразили обеспокоенность в связи с решением де-факто Верховного суда Афганистана санкционировать применения таких наказаний, как побивание камнями, порка, погребение под стеной, сообщает сайт организации, передает Day.Az.

В начале мая де-факто заместитель главного судьи контролирующего Афганистан движения "Талибан" объявил, что суды по всей стране приговорили 175 человек к наказанию "кисас", 37 человек - к побиванию камнями, четверых - к погребению под стеной, 103 человек - к наказаниям "худуд", таким как порка. Сроки исполнения приговоров не уточняются.

"Забивание людей камнями до смерти или погребение их под стеной представляет собой пытку. Эти жестокие наказания противоречат международному праву", - говорится в заявлении независимых экспертов ООН по правам человека.

При этом правозащитники подчеркнули, что к побиванию камнями чаще приговаривают женщин из-за глубоко укоренившейся половой дискриминации и стереотипов, которых придерживаются сотрудники судебных органов.