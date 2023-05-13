Страны G7 заявили о необходимости решения долговых проблем бедных стран

Государства Группы семи (G7) считают необходимым решение долговых проблем стран с низким и средним уровнем дохода в сложившейся экономической ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в субботу по итогам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав центробанков G7, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы вновь заявляем о срочной необходимости решения проблемы долговой уязвимости в странах с низким и средним уровнем дохода на фоне многочисленных экономических потрясений, которые непропорционально повлияли на эти государства", - отмечают авторы документов.

По их мнению, проблемы высокого уровня задолженности в странах со средним уровнем дохода "должны решаться путем многосторонней координации, которая предполагает принятие всеми официальными двусторонними кредиторами оперативных мер в ответ на запросы о введении режима погашения задолженности".

Страны G7 также подчеркнули, что частные кредиторы должны погашать задолженность "на условиях, благоприятных для обеспечения справедливого распределения долгового бремени". Авторы документа указали на важность "повышения точности и прозрачности данных о задолженности".

Группа семи подтвердила необходимость совершенствования работы многосторонних банков развития. Они призвали эти организации "ускорить работу по пересмотру и преобразованию своих бизнес-моделей для более эффективного решения трансграничных проблем".