В Румынии будут готовить специалистов для АЭС

Центр по исследованию энергии (центр Е2), где находится симулятор комнаты управления малым модульным ядерным реактором NuScale, был открыт в пятницу в бухарестском Политехническом университете. Об этом сообщило агентство Agerpres, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Румыния является первой страной, которая внедрит американскую технологию малых модульных ядерных реакторов путем открытия в Бухаресте первого центра по исследованию энергии", - приводит агентство слова премьер-министра Румынии Николае Чукэ на церемонии открытия.

Центр Е2, открытый в рамках американской программы Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), призван способствовать цели Бухареста стать лидером в безопасном внедрении малых модульных реакторов в Румынии и в Европе, а также хабом подготовки специалистов в этой области, отмечает Agerpres.