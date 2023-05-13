https://news.day.az/world/1564025.html Суд в Бразилии поручил полиции проверить глав представительств Google и Telegram
Суд в Бразилии поручил полиции проверить глав представительств Google и Telegram
Федеральный верховный суд в Бразилии поручил полиции проверить глав представительств Google и Telegram после появления на этих площадках критических публикаций законопроекта об усилении ответственности интернет-платформ за публикуемый пользователями контент. Об этом сообщает телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации телеканала, у полиции есть 60 дней, чтобы провести расследование. Бразильская оппозиция видит в законопроекте попытку правительства социалистов ограничить свободу слова под видом борьбы с фейками. Действующие власти расценивают подобные действия интернет-компаний как скрытую цензуру.
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