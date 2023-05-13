Индия решила вернуть вывезенные Британской империей ценности
Индия решила начать кампанию по возвращению вывезенных Британской империей ценностей. Об этом сообщает издание Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Источники издания сообщают, что страна может затребовать у Британии возвращения тысяч различных артефактов, вывезенных Лондоном в период колониализма.
Telegraph предполагает, что процесс, который намерена запустить Индия, может стать самым крупным за всю историю Британии. Среди артефактов, которые страна хочет вернуть в свое владение - легендарный бриллиант "Кохинор".
Ожидается, что кампания будет начата уже в этом году.
Индия являлась британской колонией с 1858 по 1947 годы. 15 августа 1947 года премьер-министр Индии Джавахарлал Неру провозгласил независимость страны от британской короны и поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг.
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