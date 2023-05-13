В ФРГ оппозиция предложила разрешить иностранцам служить в армии

Германский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) разработал документ, в котором описана перспектива набора в Бундесвер иностранцев. Об этом сообщила в субботу газета Bild, в распоряжении которой оказался соответствующий текст, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим сделать для проживающих в ФРГ граждан стран ЕС возможной военную службу", - говорится в документе. Его еще предстоит утвердить на внутрипартийном уровне.

Авторы инициативы полагают, что такая возможность должна быть предусмотрена и для иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Главное условие - чтобы они проживали в ФРГ на постоянной основе, говорится в статье.

ХДС/ХСС не имеют большинства в Бундестаге нынешнего созыва (197 мест из 736) и не входят в правительство Германии, поэтому их инициативы пока не имеют серьезных перспектив закрепиться на законодательном уровне. В Бундестаге обе партии с 2021 года формируют крупнейшую оппозиционную фракцию. На данный момент, по данным социологической службы Yougov, блок пользуется поддержкой 31% жителей ФРГ. Для сравнения - у правящих социал-демократов и "зеленых" почти в два раза меньше - по 16%.

Вопрос набора в армию иностранцев уже давно обсуждается в Германии. Теоретическая возможность призывать их была прописана еще в редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Кроме того, соответствующий пункт включен обновленную кадровую стратегию Бундесвера в 2018 году.

В ФРГ нет регулярных призывов на военную службу, армия набирается на контрактной основе.