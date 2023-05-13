Кисида назвал предстоящий саммит G7 самым важным в истории Японии

Открывающееся на следующей неделе заседание лидеров Группы семи (G7) в Хиросиме является самым важным в истории Японии. Об этом заявил в субботу премьер-министр Фумио Кисида во время посещения объектов, где будет проходить мероприятие, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это будет седьмой саммит, который проходит в Японии и первый за последние семь лет, но, учитывая сложную и непростую международную ситуацию, это будет самый важный саммит в истории страны", - приводит его слова телеканал NHK.

"Как принимающая страна, Япония несет большую ответственность за то, чтобы этот исторический саммит прошел безопасно и гладко, и успех или неудача саммита лежит на ваших плечах", - добавил Кисида, отметив, что японская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности мероприятия.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.