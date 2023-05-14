Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа
В пресс-службе армии Израиля заявили, что система оповещения о воздушной тревоге вновь сработала вечером в субботу, 13 мая, на юге страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel.
Там подчеркнули, что сирены прозвучали приблизительно около 22:00 мск в городе Сдерот и населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа.
Отмечается, что это произошло несмотря на предыдущие сообщения о договоренности израильской стороны с палестинскими радикалами о прекращении огня после этого времени, достигнутые при посредничестве Египта.
Вслед за этим израильская армия объявила о возобновлении ударов по территории палестинского анклава.
"Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. Подробности последуют", - заявили военные.
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