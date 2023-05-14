Трамп перенес митинг в штате Айова

Бывший президент США Дональд Трамп отменил запланированный на субботу митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, из-за угрозы торнадо в Де-Мойне мы вынуждены отменить сегодняшний митинг <...>", - написал Трамп.

По словам бывшего американского лидера, местные власти обратились к нему с просьбой "отменить или перенести" мероприятие перед тем, как он вылетел в Айову из города Палм-Бич (штат Флорида), где находится его поместье Мар-а-Лаго. Как отметил Трамп, новая дата проведения митинга будет обнародована в скором времени. Он порекомендовал своим сторонникам в Айове "оставаться в укрытии" ввиду возможного торнадо в центральной части штата.