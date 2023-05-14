Сербская оппозиция требует сменить главу МВД

Десятки тысяч людей прошли маршем по Белграду в знак протеста против массовых убийств, произошедших на прошлой неделе, в результате которых погибли 17 человек, в том числе много детей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Протестующие перекрыли главный мост и шоссе, проходящее через столицу Сербии, требуя отставки ряда высших должностных лиц, включая министра внутренних дел и главу сербской разведки.

Оппозиционные партии обвинили популистское правительство президента Александра Вучича в разжигании нетерпимости и ненависти.

Оппозиция призывает собраться на новый митинг 19 мая. За день до этого состоится заседание парламента Сербии, на котором будет рассмотрено требование митингующих о смене министра внутренних дел республики Братислава Гашича, а также о смене совета, регулирующего электронные СМИ, состоится 18 мая.