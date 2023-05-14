Рост цен в США замедлился

В апреле 2023 года инфляция в США замедлилась вопреки ожиданиям аналитиков - рост цен затормозился до минимальных с апреля 2021 года 4,9 процента в годовом выражении (против 5 процентов в марте). Об этом сообщает Федеральное бюро статистики труда (BLS) страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Базовая инфляция, без учета продуктов питания и энергоресурсов, составила 5,5 процента против 5,6 в марте. По сравнению с предыдущим месяцем заметно снизились такие компоненты общего индекса, как цены на авиабилеты и новые автомобили. Значительными темпами замедляется рост цен в сфере услуг и аренды жилья.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что инфляция сохранится на уровне 5 процентов, и предположили, что раунд агрессивного повышения ключевой ставки подходит к концу. Однако прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2 процента пока остается медленным, поэтому снижение ставки в текущем году остается маловероятным, считают эксперты.

Рост цен в США начал замедляться с лета 2022 года. В то же время базовая инфляция на протяжении нескольких месяцев остается устойчивой (в диапазоне от 5,5 до 5,7 процента). Таким образом, ценовое давление останется на повестке на следующем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) по ключевой ставке в середине июня. Также регулятору придется учитывать недавние потрясения в банковском секторе, которые произошли в том числе из-за резкого роста ставок.