Французы экономят на продуктах и развлечениях

Почти каждый четвертый из десяти французов отказывался в последние месяцы от покупки продуктов из-за инфляции, говорится в опубликованном в опросе Института изучения общественного мнения Elabe по заказу телеканала BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследования, восемь из десяти французов (81%) хотя бы раз за последний месяц отказались от продуктов питания, шоппинга, отдыха, медпомощи и другого.

По сравнению с ноябрем 2022 года, больше всего жители Франции стали меньше покупать еды. Зачастую отказываются от мяса и рыбы. Однако также не покупают пирожные, биопродукты, колбасу.

Расходы на шоппинг сократили 53% респондентов, на посещение кинотеатров, рестораны или бары - 49%. 34% опрошенных рассказали, что в последние месяцы им не хватало средств на отопление.

О том, что они еще могут сводить концы с концами и даже делать сбережения, заявили 55% респондентов. При этом 45% утверждают, что, наоборот, вынуждены ограничивать себя (32%) и даже брать деньги в долг (13%).