От обанкротившейся криптобиржи потребовали миллиарды долларов

Налоговая служба США (IRS) подала иски на общую сумму почти 44 миллиарда долларов против обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и ее аффилированных лиц. Соответствующая информация опубликована на сайте юридической компании Kroll, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документам от 27 и 28 апреля, всего IRS выдвинула 45 требований к компаниям, связанным с FTX, в том числе West Realm Shires (юридическое лицо платформы FTX.US), Ledger Holdings (материнская компания LedgerX и LedgerPrime), Blockfolio и другим. Самые крупные иски на суммы 20,4 миллиарда и 7,9 миллиарда долларов получила Alameda Research LLC, еще два требования на общую сумму 9,5 миллиарда адресованы Alameda Research Holdings Inc.

Требования были оформлены с так называемым административным приоритетом, что дает искам IRS преимущество перед претензиями других кредиторов в деле о банкротстве. Как сообщает портал CoinDesk, представитель налогового агентства никак не прокомментировал иски и заявил, что федеральный закон США запрещает IRS подтверждать или опровергать любую информацию по делам налогоплательщиков.

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США в ноябре 2022 года, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск к Сэму Бэнкману-Фриду, которого обвинили в крупном мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Позднее новый глава биржи Джон Рей заявил, что крах компании был обусловлен полной концентрацией контроля в руках небольшой группы "неопытных, несведущих людей".