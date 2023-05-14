Швейцария дала зеленый свет на поставки военной техники в Украину

Комиссия по политике безопасности Нацсовета и комиссия Совета кантонов Швейцарии допустили экспорт и перепродажу оружия в третьи страны. Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Две палаты швейцарского парламента <...> проголосовали за внесение поправок", - указывается в статье.

В материале говорится, что парламенту будет необходимо разработать соответствующий законопроект, а поправки разрешено внести задним числом.

По информации телеканала, это позволит в будущем перебрасывать военную технику и оружие в Украину. В настоящее время Швейцария запрещает поставлять вооружение в зоны боевых действий, даже при условии его покупки, так как страны подписывают декларацию о нереэкспорте.