Молдова захотела покупать газ у Греции и хранить его в Украине

Молдова заинтересована в закупках газа у греческой компании Depa, чтобы впоследствии хранить его на украинских складах. Об этом на своей странице в Facebook написал министр энергетики республики Виктор Парликов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы обсудили сотрудничество между государственными предприятиями Energocom и DEPA, в том числе в сфере закупки газа для нужд Молдовы, а также его транспортировки и хранения на подземных складах в Украине для обеспечения энергетической безопасности ЕС", - отметил Парликов.

По его словам, также ожидается запуск Александруполисского терминала сжиженного природного газа, который является важной составляющей энергобезопасности Юго-Восточной Европы и Балкан.

Он добавил, что новый терминал сможет поставлять 5,5 млрд кубометров природного газа в год на рынки Балкан, а также в Молдову и Украину, используя реверсивные возможности газопровода.