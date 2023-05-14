Словакия отменила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины

Представитель Министерства сельского хозяйства Словакии Андрей Вальнер заявил, что правительство республики одобрило предложение ведомства снять запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины. Об этом сообщает агентство TASR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что с 13 мая импорт украинской продукции регулируется исключительно в соответствии с решением Евросоюза.

"Запрет на ввоз в Словакию отдельных сельскохозяйственных и пищевых продуктов с Украины или украинского происхождения, а также специальные правила перевозки этих продуктов через страну официально отменены", - говорится в заявлении.