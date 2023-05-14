https://news.day.az/world/1564240.html В Мексике возник гуманитарный кризис
В Мексике возник гуманитарный кризис
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В Мексике разразился гуманитарный кризис из-за миграционной политики президента США Джо Байдена. Статья с соответствующим утверждением появилась в The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Этот кризис вызван массовой миграцией в Штаты жителей латиноамериканских государств. Он усугубился в преддверии ужесточения правил въезда в Америку.
По словам главы миграционного института мексиканского штата Тамаулипас Хуана Хосе Родригеса Альварадо, за последние месяцы в регионе выросло количество мигрантов, которые следуют транзитом через государство в США.
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