В Мексике возник гуманитарный кризис

В Мексике разразился гуманитарный кризис из-за миграционной политики президента США Джо Байдена. Статья с соответствующим утверждением появилась в The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Этот кризис вызван массовой миграцией в Штаты жителей латиноамериканских государств. Он усугубился в преддверии ужесточения правил въезда в Америку.

По словам главы миграционного института мексиканского штата Тамаулипас Хуана Хосе Родригеса Альварадо, за последние месяцы в регионе выросло количество мигрантов, которые следуют транзитом через государство в США.