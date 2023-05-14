В ЕС предупредили об ухудшении качества воздуха

Пожары в бореальных лесах Канады и России резко ухудшают качество воздуха и выбрасывают тонны углекислого газа в атмосферу Земли. Об этом сообщила программа Евросоюза по наблюдению за Землей, сообщает газета Financial Timеs, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бореальными называют леса, растущие в среде высоких широт, где отрицательные температуры сохраняются от 6 до 8 месяцев в году и деревья способны достичь минимальной высоты в 5 м при сомкнутости полога 10% и выше.

В материале говорится, что пожары только в основной нефтедобывающей провинции Канады Альберте с 1 января уничтожили около 1 миллиона акров земли, в воздух было выброшено 5 мегатонн углерода, и только за последнюю неделю были эвакуированы почти 30 тыс. человек. Пожары в Канаде породили большие столбы дыма, видимые со спутников, которые в последние дни пересекли страну в направлении северо-востока США и, по прогнозам, в ближайшие дни продолжатся до Атлантического океана.

В России лесные пожары бушуют на Урале и в Сибири, в полосе от Челябинской области через Омскую и Новосибирскую области до Приморья, а также охватывают Казахстан и Монголию.

По подсчетам Международного энергетического агентства, глобальные выбросы углекислого газа от энергетики и промышленности достигли нового рекорда в 36,8 Гт в 2022 году.

В статье подчеркивается, что бореальные лесные пожары не являются чем-то необычным весной, однако ученые наблюдали рост интенсивности пожаров за последнее десятилетие, поскольку средние температуры на севере планеты в результате глобального потепления повышались быстрее, чем ближе к экватору. В материале также говорится, что лесные пожары в северном полушарии становятся более частыми и интенсивными по мере того, как планета нагревается, а лето становится жарче.