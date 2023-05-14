Президентские и парламентские выборы в Турции: последние данные о результатах - ОНЛАЙН
20:00
По состоянию на 20:00, после обработки 17% бюллетеней, Эрдоган лидирует с 56% голосов. За Кемаля Кылычдароглу проголосовали 38,1% избирателей, а за Синана Огана - 5,4%.
19:38
Согласно обработанным данным (9,1%), за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 59,5% избирателей.
На втором месте находится Кылычдароглу (34,8%). Синан Оган сумел получить 5,1% голосов.
19:00
В Турции завершилось голосование на президентских и парламентских выборах.
Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени.
Day.Az ведет онлайн трансляцию с последними данными об итогах голосования.
Отметим, что в президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.
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