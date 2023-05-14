Президентские и парламентские выборы в Турции: последние данные о результатах

20:00

По состоянию на 20:00, после обработки 17% бюллетеней, Эрдоган лидирует с 56% голосов. За Кемаля Кылычдароглу проголосовали 38,1% избирателей, а за Синана Огана - 5,4%.

19:38

Согласно обработанным данным (9,1%), за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 59,5% избирателей.

На втором месте находится Кылычдароглу (34,8%). Синан Оган сумел получить 5,1% голосов.

19:00

В Турции завершилось голосование на президентских и парламентских выборах.

Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени.

Day.Az ведет онлайн трансляцию с последними данными об итогах голосования.

Отметим, что в президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

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