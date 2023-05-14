Устойчивость мировой энергетической системы "поставлена на карту"

Устойчивость глобальной энергетической системы "поставлена на карту" из-за недостатка инвестиций во все виды энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

"Инвестиций во все виды энергии недостаточно, поэтому на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы", - цитирует его газета Emarat Al Youm.