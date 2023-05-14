https://news.day.az/world/1564282.html Устойчивость мировой энергетической системы "поставлена на карту" - Генсек ОПЕК
Устойчивость мировой энергетической системы "поставлена на карту" - Генсек ОПЕК
Устойчивость глобальной энергетической системы "поставлена на карту" из-за недостатка инвестиций во все виды энергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.
"Инвестиций во все виды энергии недостаточно, поэтому на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы", - цитирует его газета Emarat Al Youm.
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