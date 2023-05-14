https://news.day.az/world/1564302.html Мы показали силу турецкой демократии всему миру - Омар Челик
Мы показали силу турецкой демократии всему миру - Омар Челик
Мы показали силу турецкой демократии всему миру.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омар Челик.
"Наша самая большая цель - прозрачное проявление национальной воли", - подчеркнул он.
Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.
Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.
В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.
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