https://news.day.az/world/1564309.html Десятки мирных жителей убиты в Буркина-Фасо
Местные источники AFP сообщили, что вооруженные до зубов нападающие на мотоциклах открыли беспорядочный огонь по фермерам.
Десятки мирных жителей убиты в Буркина-Фасо
33 человека были убиты в результате обстрела боевиками деревни в пострадавшем от джихадистов регионе Буркина-Фасо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом заявил в субботу губернатор региона.
Нападение на фермеров произошло в четверг вечером около 17:00, говорится в заявлении губернатора Бабо Пьера Бассинга.
"Деревня Юлоу в департаменте Чериба провинции Мухун подверглась трусливому и варварскому теракту", - сказал он. Боевики нацелились на мирных жителей, занимавшихся сельским хозяйством вдоль реки.
Местные источники AFP сообщили, что вооруженные до зубов нападающие на мотоциклах открыли беспорядочный огонь по фермерам.
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