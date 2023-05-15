Десятки мирных жителей убиты в Буркина-Фасо

33 человека были убиты в результате обстрела боевиками деревни в пострадавшем от джихадистов регионе Буркина-Фасо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, об этом заявил в субботу губернатор региона.

Нападение на фермеров произошло в четверг вечером около 17:00, говорится в заявлении губернатора Бабо Пьера Бассинга.

"Деревня Юлоу в департаменте Чериба провинции Мухун подверглась трусливому и варварскому теракту", - сказал он. Боевики нацелились на мирных жителей, занимавшихся сельским хозяйством вдоль реки.

Местные источники AFP сообщили, что вооруженные до зубов нападающие на мотоциклах открыли беспорядочный огонь по фермерам.

