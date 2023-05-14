Проведение выборов в мирном русле - выражение демократической зрелости Турции - Эрдоган
Проведение выборов в мирном русле являются выражением демократической зрелости Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Попытка поспешно объявить результаты, когда выборы прошли в такой позитивной и демократической обстановке, а подсчет голосов еще продолжается, является узурпацией воли народа", - отметил Эрдоган.
Президент Турции поздравил всех граждан, проголосовавших за демократию и принявших участие в выборах, и выразил благодарность каждому из них.
Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.
Голосование началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.
В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.
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