Проведение выборов в мирном русле - выражение демократической зрелости Турции

Проведение выборов в мирном русле являются выражением демократической зрелости Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Попытка поспешно объявить результаты, когда выборы прошли в такой позитивной и демократической обстановке, а подсчет голосов еще продолжается, является узурпацией воли народа", - отметил Эрдоган.

Президент Турции поздравил всех граждан, проголосовавших за демократию и принявших участие в выборах, и выразил благодарность каждому из них.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.