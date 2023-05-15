На выборах в Турции подсчитано 87,13 процента голосов

На президентских и парламентских выборах в Турции подсчитано 87,13 процента голосов избирателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

Йенер сказал, в подсчете голосов нет задержек.