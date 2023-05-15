https://news.day.az/world/1564323.html На выборах в Турции подсчитано 87,13 процента голосов
На выборах в Турции подсчитано 87,13 процента голосов
На президентских и парламентских выборах в Турции подсчитано 87,13 процента голосов избирателей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.
Йенер сказал, в подсчете голосов нет задержек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре