https://news.day.az/world/1564327.html Мы получили преимущество в парламенте Турции – Эрдоган
Мы получили преимущество в парламенте Турции – Эрдоган
Мы получили преимущество в турецком парламенте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в своем обращении с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития.
"Граждане Турции принимали решения полностью демократическим путем. Благодарю граждан, принявших участие в голосовании, вне зависимости от результата. Мы до сих пор не знаем, завершились ли выборы в первом туре. Подсчет голосов за рубежом продолжается", - отметил он.
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