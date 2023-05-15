Мы получили преимущество в парламенте Турции

Мы получили преимущество в турецком парламенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в своем обращении с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития.

"Граждане Турции принимали решения полностью демократическим путем. Благодарю граждан, принявших участие в голосовании, вне зависимости от результата. Мы до сих пор не знаем, завершились ли выборы в первом туре. Подсчет голосов за рубежом продолжается", - отметил он.