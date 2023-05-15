На выборах в Турции подсчитано 91,93 процента голосов
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На президентских и парламентских выборах в Турции подсчитано 91,93 процента голосов избирателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

"Согласно этим данным, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,49 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,79 процента, Синан Оган - 5,29 процента, а Мухаррем Индже - 0,43 процента голосов", - отметил Йенер.