https://news.day.az/world/1564337.html Тяжелое ДТП в Мексике - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Мексике - есть погибшие
Не менее 26 человек погибли в воскресенье в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на востоке Мексики. Об этом сообщила газета Milenio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, в результате ДТП микроавтобус сгорел. О выживших не сообщается.
Прокуратура штата Тамаулипас начала расследование случившегося. Как сообщает издание, прибывшие полицейские не обнаружили на месте ЧП тягач грузовика.
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