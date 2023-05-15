Тяжелое ДТП в Мексике

Не менее 26 человек погибли в воскресенье в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на востоке Мексики. Об этом сообщила газета Milenio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в результате ДТП микроавтобус сгорел. О выживших не сообщается.

Прокуратура штата Тамаулипас начала расследование случившегося. Как сообщает издание, прибывшие полицейские не обнаружили на месте ЧП тягач грузовика.