"Мокка" свирепствует в Бангладеше и Мьянме

Сильнейший за 15 лет ураган "Мокка" обрушился на Мьянму и Бангладеш. Согласно данным Объединенного центра предупреждения тайфунов, с момента формирования в Бенгальском заливе циклон усилился, и скорость ветра достигла 315 км/ч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, большинство жителей Мьянмы из прибрежных районов штата Ракхайн и региона Айярвади эвакуированы. Другие нашли убежище в школах и монастырях.

В лагерях рохинджа, бежавших от преследований из Мьянмы в Бангладеш, организованы бригады из более 3 000 местных добровольцев, прошедших обучение по подготовке к чрезвычайным ситуациям и оказанию первой помощи.