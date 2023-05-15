https://news.day.az/world/1564343.html Сторонники Эрдогана устроили стихийный митинг в Стамбуле - ВИДЕО
Сторонники Эрдогана устроили стихийный митинг в Стамбуле - ВИДЕО
В Стамбуле сторонники действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вышли на стихийный митинг в центре города.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку президента и жгут файеры. Автомобили сигналят затрудняющим движение демонстрантам.
Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в ситуацию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре