Сторонники Эрдогана устроили стихийный митинг в Стамбуле

В Стамбуле сторонники действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вышли на стихийный митинг в центре города.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку президента и жгут файеры. Автомобили сигналят затрудняющим движение демонстрантам.

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в ситуацию.