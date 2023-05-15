Сторонники Эрдогана устроили стихийный митинг в Стамбуле
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В Стамбуле сторонники действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вышли на стихийный митинг в центре города. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, собравшиеся выкрикивают лозунги в поддержку президента и жгут файеры. Автомобили сигналят затрудняющим движение демонстрантам. 

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в ситуацию.