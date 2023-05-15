Тайвань готовится отразить нападение

Вооруженные силы Тайваня начали в понедельник командно-штабную фазу ежегодных масштабных учений "Ханьгуан 39". Как сообщило Центральное информационное агентство острова, их сценарий предусматривает отражение полномасштабного вторжения на Тайвань, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первый этап, включающий командно-штабные учения и компьютерное моделирование боевых действий, будет проходить в круглосуточном режиме пять дней и четыре ночи. В частности, командный состав будет отрабатывать операции по противодействию вторжения на остров, а также обеспечение взаимодействия различных сил на оперативном уровне на созданной США платформе Joint Theater Level Simulation.

Командно-штабная часть учений завершиться 19 мая. Второй этап учений с маневрами и боевыми стрельбами будет проходить с 24 по 28 июля. Как сообщалось ранее, в их ходе вооруженные силы Тайваня будут отрабатывать противодействие полномасштабному вторжению на остров и противодействие морской блокаде. Тайваньские военные планируют в ходе учений задействовать также гражданские аэропорты.

Ранее, глава европейской дипломатии Жозеф Боррель отметил, что Тайвань является одним из стратегических вопросов в отношениях между ЕС и Китаем.