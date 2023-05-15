Китай поймал американского шпиона

Житель Гонконга, имеющий также паспорт США, приговорен на востоке Китая к пожизненному тюремному заключению за шпионаж. Такое решение вынес в понедельник Народный суд средней ступени города Сучжоу (провинция Цзянсу), говорится в его официальном аккаунте в мессенджере WeChat, передает Day.Az.

Лян Чэнъюнь 1945-го года рождения был задержан полицией в апреле 2021 года. Суд также приговорил его к пожизненному лишению политических прав и конфискации имущества.

Подробности дела не разглашаются.