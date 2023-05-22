Где в этом году пройдет Премия Earthshot Prize принца Уильяма?

Третья ежегодная церемония вручения премии принца Уэльского за лучший экологический проект будет сопровождаться серией мероприятий в рамках недели Earthshot Week в Сингапуре. Как передает Day.Az, об этом пишет People.

7 ноября в Сингапуре будут объявлены пять победителей в категориях Earthshot: "Защита и восстановление природы", "Чистый воздух", "Возрождение океанов", "Построение безотходного мира" и "Улучшение климата". Победители получат по £1 млн на реализацию своих экологических проектов.

40-летний принц Уильям сказал: "Премия Earthshot Prize призвана показать миру, что решения некоторых из самых серьезных экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся, существуют. После двух лет поиска впечатляющих идей и инноваций я рад, что премия будет в Сингапуре, где будут отмечены новаторские решения наших финалистов 2023 года".

За последний год более 1,5 млн человек получили выгоду от решений финалистов премии, почти 2,1 млн гектаров земли были восстановлены, а более 35 тыс. тонн выбросов углекислого газа были предотвращены или поглощены.

Принц Уильям учредил конкурс в 2020 году с планами присуждения премий Earthshot до 2030 года. Первая церемония вручения наград состоялась в Лондоне в октябре 2021 года.