Глава МИД Израиля совершил исторический визит в Швецию

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Швецию. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter, отметив, что это первый за 20 лет визит главы внешнедипломатического ведомства еврейского государства в скандинавское королевство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Укрепление отношений Израиля со Швецией. Начинается первый за 20 лет визит министра иностранных дел в Швецию, - написал Коэн. - В рамках потепления отношений [между государствами] я встречусь со своими друзьями, министром иностранных дел [Швеции Тобиасом] Билльстрёмом и другими официальными лицами".

С кем именно из шведских чиновников планируются встречи, Коэн не уточнил.