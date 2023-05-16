Принц Гарри и Меган Маркл впервые замечены на публике после коронации Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл были впервые замечены на публике после поездки герцога Сассекского в Лондон на коронацию короля Карла III, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Портал TMZ опубликовал фотографии, на которых пара заходит в суши-бар в Санта-Барбаре.

Как сообщает Page Six, Меган Маркл и принц Гарри обедали вместе с Гвинет Пэлтроу и ее мужем, телепродюсером Брэдом Фэлчаком. К ним также присоединились Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден и генеральный директор и основатель Bumble Уитни Вулф Херд и ее муж, наследник нефтяного бизнеса Майкл Херд.

Для выхода Маркл выбрала атласное мини-платье Heidi Merrick с длинными рукавами, белую сумку-ведро Cesta Collective и коричневые кожаные босоножки Hermes. Принц Гарри был замечен в белых брюках, черной футболке и замшевых коричневых туфлях.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что короля Великобритании Карла III заметили за рулем автомобиля по дороге на службу в церковь.