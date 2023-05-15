Жестокое нападение акулы на рыбака

Мужчина отплыл на каяке от побережья Гавайских островов и разматывал удочку, как вдруг на него напала огромная тигровая акула, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, сначала над водой послышался свистящий звук будто приближалась лодка. Затем чудовище попыталось перекусить борт - этот момент случайно сняла невыключенная камера GoPro.

Рыбак сначала подумал, что в него врезалась черепаха. И только доплыв до берега и посмотрев видео, он понял, что чудом выжил.

Тигровая акула - людоед считается одной из самых агрессивных и прожорливых. По числу нападений на человека она уступает только большой белой акуле.