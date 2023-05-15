Посадка самолета чуть не завершилась трагедией в Люксембурге

Лайнер направлялся из Люксембурга в Чикаго, однако после взлета не смог убрать шасси.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, экипаж решил вернуться. Но приземлиться штатно и с первого раза не получилось.

Как только Boeing второй раз коснулся взлетно-посадочной полосы, от него оторвало правую стойку шасси, а в фюзеляже образовалась огромная дыра. Пилоты сумели благополучно остановить самолет, никто не пострадал.