https://news.day.az/world/1564512.html Посадка самолета чуть не завершилась трагедией в Люксембурге - ВИДЕО
Посадка самолета чуть не завершилась трагедией в Люксембурге - ВИДЕО
Лайнер направлялся из Люксембурга в Чикаго, однако после взлета не смог убрать шасси.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, экипаж решил вернуться. Но приземлиться штатно и с первого раза не получилось.
Как только Boeing второй раз коснулся взлетно-посадочной полосы, от него оторвало правую стойку шасси, а в фюзеляже образовалась огромная дыра. Пилоты сумели благополучно остановить самолет, никто не пострадал.
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