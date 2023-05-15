В Аргентине рекордно поднимут ключевую ставку

Центральный банк Аргентинской Республики (BCRA) 15 мая поднимет базовую учетную ставку рефинансирования на 600 базисных пунктов до 97 процентов. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники агентства из Министерства экономики и BCRA сообщили, что повышение ставки станет частью комплекса экстренных мер, призванных сдержать растущую инфляцию. Одновременно Центробанк усилит интервенции на валютном рынке, чтобы остановить обесценивание национальной валюты песо. Ожидается, что заявление об этом сделает министр экономики Серхио Масса.

На прошлой неделе регулятор опубликовал апрельские данные по инфляции. Потребительские цены выросли на 108,8 процента по сравнению с прошлым годом - самыми быстрыми темпами с 1991 года. По прогнозам экономистов, инфляция и рекордная засуха спровоцируют в Аргентине глубокую рецессию перед президентскими выборами в октябре. Кризис может помочь кампании кандидата-аутсайдера Хавьера Милея, который предлагает заменить песо долларом США в качестве национальной валюты Аргентины, чтобы снизить инфляцию.

Песо в этом году потеряло 35 процентов стоимости по отношению к доллару на параллельных рынках. Правительство планирует получить больше международной поддержки для сокращающихся валютных резервов путем ускорения сделок с Международным валютным фондом (МВФ), Китаем и Бразилией через БРИКС, сказал один из источников.